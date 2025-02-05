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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مدبولي
مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف "مدبولي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء، أن الموقف المصري ثابت بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وهو ما أكده الرئيس السيسي في جميع لقاءاته واتصالاته.

وشدد رئيس الوزراء، على موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية ومواصلة الجهود المصرية المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.

 

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