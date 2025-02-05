إعلان نظام أول بطولة إفريقية لسيدات الصالات بمشاركة مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية لسيدات كرة الصالات، والتي ينظمها الكاف لأول مرة في تاريخه، وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الإفريقي يتضمن نظام البطولة، حيث يشارك فيها تسعة منتخبات، منها المنتخب الوطني المصري، ويتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، ويصعد أوائل المجموعات الثلاث مباشرة إلى الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ، فيما يتأهل الفائز بالبطولة وصاحب المركز الثاني إلى نهائيات كأس العالم المقرر اقامتها بالفلبين خلال الفترة من نهاية نوفمبر وحتى أوائل ديسمبر المقبلين.

ووفقًا لنظام بطولة الأمم الإفريقية أيضًا يلعب الفريقان صاحبا المركز الثاني المتبقيين في دور المجموعات مباراة واحدة لتحديد صاحب المركز الخامس، فيما يتم تصنيف المنتخبات التي احتلت المراكز الأخيرة في المجموعات الثلاث لتحديد أصحاب المراكز من السادس وحتى التاسع، وفقًا لعدد النقاط ثم المواجهات المباشرة وأخيرًا فارق الأهداف.

وبدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة نادر رشاد مرحلة التجهيز للمشاركة في البطولة، حيث اختار 15 لاعبة للانتظام في المعسكر الأول للفريق بمركز المنتخبات الوطنية.