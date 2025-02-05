نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث يـتــفَقَّدُ امتحاناتِ الدراسات العليا بكلية التربية

تفقد الدكتور عرفة صبري حسن؛ نائبُ رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الدراسات العليا عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بكلية التربية، بحضور كُلٍّ من: الدكتور آمال جمعة عبد الفتاح؛ عميدِ الكلية، الدكتور أحمد علي إبراهيم؛ وكيلِ الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رجاء أحمد عيد؛ الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطُرق التدريس وعميدِ الكلية الأسبق، الدكتور حسام الدين حسين عبد الحميد؛ الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطُرق التدريس، وأساتذة المقررات الدراسية؛ للاطمئنان على حُسن سَير العمليَّــة الامتحانيَّة، وذلك اليوم الأربعاء.

هذا، وقد أشادَ الدكتور عرفه صبري بحسن التَّنْظيم لِأعمال الامتحانات، ووجَّهَ بضرورة بذل مزيدٍ من الجُهد لخلق بيئةٍ مناسبةٍ حتى يتمكن الدارسون من أداء امتحاناتهم بسهولةٍ ويسر.

كما اطمأنّ -أيضًا- على سير عملية التقدم لبرنامج الدبلوم العامة بمساراته الثلاثة لفصل الربيع عن العام الجامعي 2024/2025م، ووجَّهَ بضرورة تذليل جميع الصعوبات أمام الدارسين حتى يتمكنوا من إتمام إجراءات تقدمهم.

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