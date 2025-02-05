رفض عربي وشعبي لـ«جنون ترامب» بشأن تهجير أهالي غزة.. شاهد

تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي؛ مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، محركات البحث بعد تصريحات صادمة عن تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وغزة.

تصريحات «ترامب مع نتنياهو» الهوجاء عن الشرق الأوسط لقيت رفضًا حكوميًا وشعبيًا قاطعًا بشأن تهجير أهالي غزة.. وكانت أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي:

- مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة

- سكان غـزة يجب أن يذهبوا لمكان آخر ليعيشوا بسلام

- يمكن لسكان غــ ـزة العيش بمناطق جميلة بدلا من أراض مدمرة

- أعمل على تحويل غــ ـزة لـ ريفييرا الشرق الأوسط

- بحثت مع نتنياهو العمل للقضاء على حماس

- نريد أن تعيش الدول العربية بسلام وهدوء

- سنكون مسؤولين عن إخلاء غزة من كل المخاطر

- شراكتي مع نتنياهو جلبت السلام إلى الشرق الأوسط

- التحالف بين إسرائيل غير قابل للانكسار

- حظينا بصداقة وانتصارات رائعة مع إسرائيل لم تحدث في الـ 4 السنوات الأخيرة

رفض عربي وعالمي لـتصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة