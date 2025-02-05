رفض عربي وشعبي لـ«جنون ترامب» بشأن تهجير أهالي غزة.. شاهد

تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي؛ مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، محركات البحث بعد تصريحات صادمة عن تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وغزة.
تصريحات «ترامب مع نتنياهو» الهوجاء عن الشرق الأوسط لقيت رفضًا حكوميًا وشعبيًا قاطعًا بشأن تهجير أهالي غزة.. وكانت أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي:
- مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة
- سكان غـزة يجب أن يذهبوا لمكان آخر ليعيشوا بسلام
- يمكن لسكان غــ ـزة العيش بمناطق جميلة بدلا من أراض مدمرة
- أعمل على تحويل غــ ـزة لـ ريفييرا الشرق الأوسط
- بحثت مع نتنياهو العمل للقضاء على حماس
- نريد أن تعيش الدول العربية بسلام وهدوء
- سنكون مسؤولين عن إخلاء غزة من كل المخاطر
- شراكتي مع نتنياهو جلبت السلام إلى الشرق الأوسط
- التحالف بين إسرائيل غير قابل للانكسار
- حظينا بصداقة وانتصارات رائعة مع إسرائيل لم تحدث في الـ 4 السنوات الأخيرة
رفض عربي وعالمي لـتصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
- وزير الخارجية المصري أكد لرئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددًا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة
- وشدد وزير الخارجية المصري على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
- السعودية: لن نتوقف عن عملنا الدؤوب لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك
- الصين: غزة يجب أن تبقى تحت الحكم الفلسطيني وأي محاولة لفرض تهجير قسري على سكانها مرفوضة تمامًا
- فرنسا: سنواصل حملتنا من أجل تنفيذ حل الدولتين وهو الحل الوحيد لضمان السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء
- إسبانيا: غزة هي أرض الفلسطينيين.. وسكان غزة ويجب أن يبقوا فيها
- تركيا: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة غير مقبولة ومضيعة للوقت