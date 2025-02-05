وكيل صحة سيناء يوجه بتوفير الألبان العلاجية ومتابعة الوضع الصحي للأطفال

وجه الدكتور أحمد بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الدكتورة إينا سلام مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة بمتابعة توافر أرصدة الألبان العلاجية و متابعة الوضع الصحي للأطفال المترددين على مركز الارشاد الوراثي بمستشفي العريش العام.

وتنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة أكدت الدكتوره إينا سلام زيارتها التفقدية لمركز الإرشاد الوراثي بمستشفى العريش العام صباح أمس.

وأشارت إلى التنسيق مع التأمين الصحي لتوفير التحاليل اللازمه لمتابعة الاطفال بالمركز للتسهيل على أبناء سيناء

والمرور على معمل الدم بالعيادات الخارجية بمستشفي العريش العام لمتابعة التجهيزات الخاصة بسحب عينات الدم الخاصة بالعينات التأكيدية للحالات المشتبه بها، كما تفقدت صباح اليوم الاربعاء ، وحدة الرعاية الصحية الأولية بعاطف السادات.

وأوضحت أن الزيارة التفقدية تأتي بهدف الاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد القوى البشرية، كذلك توافر الأدوية و الطعوم و الأمصال والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.