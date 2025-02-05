ألمانيا: غزة ملك للفلسطينيين وتهجير السكان غير مقبول ويخالف القانون الدولي

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحاتها اليوم الأربعاء، أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا، وأن الدمار الذي لحق بالمنطقة "صادم".

وأوضحت أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب التزامًا دوليًا كبيرًا يشمل إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى إزالة الذخائر والقنابل غير المنفجرة. وأضافت أن أوروبا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة لتحقيق ذلك.

وأشارت بيربوك إلى أن سكان غزة، الذين عادوا إلى أنقاض منازلهم، بحاجة إلى الدعم من أجل ضمان مستقبل آمن وكريم لهم، مع ضمان التعايش السلمي مع إسرائيل.

وأكدت أن غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي أرض فلسطينية، وتشكل نقطة انطلاق لدولة فلسطين المستقبلية.

كما شددت على أن تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة سيكون غير مقبول ويخالف القانون الدولي، معبرة عن أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والكراهية.

وأكدت أن المجتمع الدولي، من خلال مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أوضح منذ البداية أنه لا يجوز تهجير السكان المدنيين من غزة أو احتلالها بشكل دائم.

وأضافت أن حل الدولتين، القائم على التفاوض، هو الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وهو ما تتفق عليه الدول العربية.

وفي ختام تصريحها، أعربت بيربوك عن تفكيرها في الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، مؤكدًة أن كافة الجهود يجب أن تُوجه نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لضمان حياة الرهائن، بما في ذلك المواطنين الألمان.