صحة شمال سيناء في زيارة تفقدية لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى نخل المركزي

أكد الدكتور أحمد سمير بدر ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تولي اهتماماً كبيراً بصحة المرضى، وتسعى جاهدة لتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم.

وأوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير عام الطب الوقائى أنه في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، قام فريق من إدارة صحة البيئة بالمديرية بزيارة تفقدية لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى نخل المركزي.

وأشار الدكتور أسامه إلى أنه خلال الزيارة، قام الفريق بالتفتيش على كافة أقسام الوحدة، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لضمان سلامة المرضى والعاملين. كما تم فحص الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في عمليات الغسيل الكلوي، والتأكد من كفاءتها وسلامتها.

وأوضح هاني اسماعيل مراقب عام صحة البيئة ان الفريق أيضاً قام بمراجعة إجراءات مكافحة العدوى المتبعة في الوحدة، والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح وفعال. وشدد الفريق على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى بين المرضى والعاملين.

وفي نهاية الزيارة، قام الفريق بتقديم بعض التوصيات لإدارة المستشفى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في الوحدة، وضمان سلامة المرضى والعاملين.

وأشار فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع أن توجيهات وكيل وزارة الصحة باستمرار تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.و أن الزيارات التفقدية التي تقوم بها إدارة صحة البيئة، تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة تهدف إلى التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية، وضمان سلامة المرضى والعاملين.