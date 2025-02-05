أمل عمار: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين المرأة

زارت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة يرافقها وفد من المجلس ، مجمع الخدمات المتكاملة لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بحي الأسمرات، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن جانب المجلس حضر كل من الأستاذة مها مروان مقررة فرع المجلس بالقاهرة وعدد من عضواته ، صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ، عزة عبد الحي مدير عام إدارة الإعلام ، أسماء بغدادي مدير المكتب الفني ، فاتن كساب مسؤولة تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس ، للإطلاع على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية في منطقة الأسمرات من حضانات وأنشطة تمكين اقتصادي وتوفير فرص عمل للسيدات، وكذلك أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة بالحى.

توجهت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس بالشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن على الدعوة الكريمة لزيارة الجمعية، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين المرأة، ونعمل جميعا ونتكاتف من أجل دعم المرأة التى تسعى إلى تحقيق التوازن بين عملها وبين أسرتها، وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وأكدت أن الدستور المصري ٢٠١٤ يكفل حق المرأة في الرعاية الكاملة بالمادة ١١ منه، حيث تنص هذه المادة على التزام الدولة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مؤكدة على أهمية دور المرأة في العمل العام كشريك للرجل وكذلك دورها داخل أسرتها. كما أشادت المستشارة أمل عمار بجهود جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، لتقديمها كافة أوجه الدعم والرعاية للسيدات والأطفال وكذلك بمجمع الخدمات المتكاملة.

وعقب ذلك تفقدت المستشارة أمل عمار والدكتورة مايا مرسي قاعات الحضانات التي تديرها جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة داخل المجمع، وأطلعتا على الخدمات والأنشطة التي تقدم للأطفال وكذلك أسرهم، فضلا عن الإطلاع على دورة تدريبية للميسرات، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

كما تم تفقد باقي خدمات المجمع الذي يشرف على إدارته المؤسسة القومية لتنمية الاسرة المجتمع، فتفقدت مركز الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي يقدم عددا من الخدمات كالتخاطب، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، وعلاج وظائفي، وسيكوموتر، وإرشاد أسرى. كما تفقدتا الحضانة الدامجة، وأطلعتا على الخدمات المقدمة بالاضافة الى مكتب التأهيل ومركز استضافة وتوجيه المرأة، ومركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة، والأنشطة التنموية بالمجمع.



