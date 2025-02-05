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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "أجندة" في دورته 18 بمشاركة 187 فنانا

معرض أجندة
معرض أجندة
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تحتفل مكتبة الإسكندرية بافتتاح معرض أجندة في دورته 18، وذلك يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، الساعة 3.00 عصرًا، بمكتبة الإسكندرية، داخل مركز المؤتمرات، قاعتي المعارض الشرقية والغربية.

ومعرض "أجندة" هو مساحة سنوية لتلاقي إبداعات الفنانين المصريين من مختلف أرجاء الوطن يقدمون من خلاله تقنيات عديدة متنوعة تعكس انتمائهم لأجيال مختلفة ومتباينة في الإهتمامات، مصادر الإلهام وكذلك في شكل المخرج الفني النهائي.

جدير بالذكر أن هذا العام تم تسجيل 1110 طلبات للمشاركة، وقامت لجنة فنية متخصصة باختيار المشاركين الذين بلغ عددهم 187 فنانًا وفنانة من مختلف أرجاء مصر في كافة التخصصات الفنية. 

وخلال هذه الدورة، يتم تكريم أسماء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا إبداعاتهم بيننا دليلًّا على استمرار وجودهم في وجداننا؛ وهم الفنانان: فاهان تلبيان، ومصطفى الفقي.

وضيوف شرف هذا العام هن الفنانات الكبيرات: سرية صدقي، عزة أبو السعود وميرفت السويفي. فلكل منهن أثر واضح في حركة الفن التشكيلي المصري، وكذلك على كل من أسعده الحظ بالتعلم على أيديهن.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت، 22 فبراير 2025، يوميًا من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

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مكتبة الإسكندرية معرض أجندة الدورة ١٨ لمعرض اجندة فن تشكيلي