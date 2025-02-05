مسئول بـ"الثقافة العمانية": معرض الكتاب فرصة لتعريف المصريين بفنوننا

قال خلفان العبري، مدير إدارة معارض الكتاب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، خلال اليوم الأخير لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض يعد قبلة ووجهة مهمة لملايين الأشخاص، ويأتي ضمن خارطة أفضل معارض الكتاب في العالم، موضحًا أنه فرصة للتعريف بالفنون والثقافة والتاريخ العماني، كما يرتبط بالعلاقات الوثيقة بين مصر وعمان على مر العصور.

وأضاف "العبري" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه في آخر يوم من معرض الكتاب، شهد جناح سلطنة عمان اهتمامًا كبيرًا من قبل مختلف شرائح المجتمع، لزيارة الجناح وحضور البرنامج الثقافي، مشيرًا إلى أن التواجد العماني بهذا الزخم والحراك الثقافي، يعكس عمق الروابط الأخوية على المستويين الحكومي والشعبي.

وتابع: "حاولنا أن يلبي الجناح احتياجات وميول زوار المعرض، كما أن هناك لوحات تبرز العلاقات التاريخية التجارية القديمة بين مصر وعمان، ومنذ افتتاح معرض الكتاب وحتى اليوم، لمسنا الاهتمام الكبير والحرص على زيارة جناح سلطنة عمان".

وواصل: "هناك شهادة نفتخر بها دائمًا، وهي أن الشعب المصري يرحب بالاطلاع على الثقافات العالمية بشكل عام والعمانية بشكل خاص، كون هناك ارتباط وثيق وتشابه كبير في مجموعة من المفردات الثقافية العمانية والمصرية".