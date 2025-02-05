محمد حاتم ينضم إلى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الإسماعيلية

ينضم النجم محمد حاتم إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 26 والتي ستقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير برئاسة المخرجة هالة جلال.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، الفرنسية سولونج بوليه، التي قدّمت مساهمات كبيرة في تطوير وتعزيز السينما الوثائقية المتوسطية من خلال برامج التدريب وتنظيم المهرجانات والبرمجة، ويشارك محمد حاتم في عضوية اللجنة مع الألمانية ماريون شميت، المستشارة والمديرة الثقافية المتخصصة في قطاعي الأفلام الوثائقية والمنظمات غير الحكومية.

والنجم محمد حاتم ممثل مصري برع في تقديم أدوار مركبة ومتعددة الطبقات في أعمال بارزة، تضم قائمة أعماله أكثر من 30 عملاً بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات، منهم فيلم لما بنتولد الذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان مالمو للسينما العربية، وفيلم 18 يوم الذي عُرض في مهرجان كان (2011). وكانت بداية حاتم السينمائية من خلال الفيلم القصير MAXIM عام 2007. ومن المسلسلات البارزة التي شارك حاتم في بطولتها؛ بطلوع الروح للمخرجة كاملة أبو ذكري، منورة بأهلها للمخرج يسري نصر الله، أعلى نسبة مشاهدة الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2024.

ومع المخرج محمد شاكر خضير تعاون حاتم في مسلسلات ناجحة، وهي: طريقي، جراند أوتيل، لا تطفئ الشمس، في كل أسبوع يوم جمعة، ومع المخرج حاتم علي شارك حاتم في بطولة أهو ده اللي صار وحجر جهنم، بالإضافة إلى أعمال بارزة أخرى، مثل الجماعة 2 للمؤلف وحيد حامد، وأبو العروسة بأجزائه الثلاثة، وقصر النيل للمخرج خالد مرعي، ونسر الصعيد، وبخط الإيد. ولمحمد حاتم العديد من التجارب المسرحية الناجحة، أبرزها مسرحية نهاية الحب، للمؤلف والمخرج الفرنسي باسكال رامبير.