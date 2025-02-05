نائب محافظ الجيزة تتفقد منفذ مؤسسة حياه كريمة بحي الهرم

تفقدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم البلدي الطازجة “ذبح اليوم” بأسعار مخفضة بشارع المريوطية بالهرم.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتوسع فى إقامة منافذ السلع الغذائية والمعارض وأسواق اليوم الواحد بنطاق احياء ومراكز المحافظة لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكدت نائب المحافظ، أن المنفذ يأتي في إطار خطة محافظة الجيزة نحو تلبية كافة احتياجات المواطنين بمختلف الشرائح وعلي رأسها السلع الأساسية والبروتين الحيواني ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وثمنت هند عبد الحليم الدور الذى تلعبه مؤسسة حياة كريمة وشركات المجتمع المدنى لضبط آليات السوق وخفض اسعار السلع والمنتجات الرئيسية للتخفيف علي المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وخلال فعاليات الافتتاح استمعت نائب المحافظ الي شرح مفصل حول إجراءات الجودة منذ عمليات تربية المواشي ثم عمليات الذبح حتي مرحلة البيع النهائي للمواطنين تحت إشراف صحي وبيطري كامل و ذلك وسط إقبال كبير من المواطنين لتوافر اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

رافق نائب المحافظ خلال الافتتاح ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانيةمحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة وعدد من متطوعي حياة كريمة بالجيزة.