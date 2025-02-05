سفيرة النرويج بالقاهرة: غزة جزء من فلسطين ونرفض التهجير

أكدت سفيرة النرويج بالقاهرة، هيلدا كليمتسدال، خلال ندوة استضافتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، على موقف بلادها الرافض لتهجير الفلسطينيين، مشددة على أن "غزة جزء من أرض فلسطين"، وذلك ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت السفيرة، أن النرويج تدعم حل الدولتين وترفض أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، مشيدةً بالدور المصري في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم.

تأتي تصريحات السفيرة النرويجية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شددت على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ورفض أي انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.