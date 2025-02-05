ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنان صالح العويل بعد صراع مع المرض

وفاة صالح العويل
وفاة صالح العويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان صالح العويل عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي.

صالح العويل يتعرض لوعكة صحية شديدة

ونقل الفنان صالح العويل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، حيث أكد الأطباء على أنه يعاني من قصور في الكلى، ويوجد مياه على الرئة، كما أن عضلة القلب تعمل بكفاءة 33%.

وكشف نجل الفنان صالح العويل عن تطورات الحالة الصحية لوالده، حيث أكد أنه ما زال تحت الملاحظة، وحتى الآن يقوم بغسيل كلى مرة واحدة في الأسبوع.

وأشار إلى أن حالة والده المرضية أثرت على نطقه للكلام، وعلى تركيزه، والأطباء متابعين لحالته الصحية بشكل مستمر، طالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وفاة صالح العويل صالح العويل عاجل وفاة صالح العويل تدهور حالة صالح العويل الصحية صالح العويل فنان