وفاة الفنان صالح العويل بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان صالح العويل عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي.

صالح العويل يتعرض لوعكة صحية شديدة

ونقل الفنان صالح العويل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، حيث أكد الأطباء على أنه يعاني من قصور في الكلى، ويوجد مياه على الرئة، كما أن عضلة القلب تعمل بكفاءة 33%.

وكشف نجل الفنان صالح العويل عن تطورات الحالة الصحية لوالده، حيث أكد أنه ما زال تحت الملاحظة، وحتى الآن يقوم بغسيل كلى مرة واحدة في الأسبوع.

وأشار إلى أن حالة والده المرضية أثرت على نطقه للكلام، وعلى تركيزه، والأطباء متابعين لحالته الصحية بشكل مستمر، طالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.