سفيرة النرويج بالقاهرة: ندعم حل الدولتين ونرفض تهجير الفلسطينيين

أكدت سفيرة النرويج بالقاهرة، هيلدا كليمتسدال، خلال ندوة استضافتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، على أهمية الالتزام بالقانون الدولي كأساس للنظام العالمي، مشددةً على ضرورة احترام القواعد الدولية من قبل جميع الدول.

وكشفت السفيرة أن النرويج تدين الانتهاكات الإسرائيلية كما تدين ما قامت به حركة حماس، مشيرةً إلى أن المعاناة في غزة "لا يمكن تخيلها"، حيث قُتل آلاف الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، إلى جانب نزوح مئات الآلاف.

وأعربت عن تقديرها للدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدةً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام، مشددةً على أن النرويج ترفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، وتدعم استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم مساعدات لأكثر من 300 ألف طفل فلسطيني.

وأكدت السفيرة أن بلادها ستواصل دعم الفلسطينيين ومؤسساتهم، موضحةً أن القضايا الإنسانية لا ينبغي أن تكون محل خلاف، مشيرةً إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكدت أن النرويج ستساهم في دعم تعافي القطاع، مشددةً على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وفي ختام حديثها، أشادت السفيرة بالدور المصري في الأزمة السودانية، لا سيما في استقبال اللاجئين السودانيين، مؤكدةً أن الحرب في السودان تحتاج إلى دعم إعلامي لتسليط الضوء على معاناة الشعب السوداني، كما وجهت الشكر للإعلام المصري على تغطيته المستمرة للقضية الفلسطينية.