خارجية نقابة الصحفيين تستضيف سفيرة النرويج بالقاهرة في ندوة حول العلاقات الثنائية

استضافت لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، سفيرة النرويج بالقاهرة، هيلدا كليمتسدال، في ندوة حوارية مفتوحة تحت عنوان "العلاقات المصرية النرويجية.. شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك".

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة النرويجية عن تقديرها للدعوة التي تلقتها من نقابة الصحفيين، موجهة الشكر إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة، حسين الزناتي، على إتاحة هذه الفرصة للحوار حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت كليمتسدال أن العلاقات المصرية النرويجية شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج في ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات، لا سيما في مجال الطاقة الخضراء.

كما شددت على أهمية التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات متعددة، منها الأمن الغذائي، ودعم المرأة، والقضية الفلسطينية.

وأضافت السفيرة، أن التعاون الثقافي بين مصر والنرويج يشهد تقدمًا كبيرًا، مشيرة إلى زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة النرويجية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين.

وتأتي هذه الندوة التي أعدها الزميل عبد الله جمال في إطار جهود نقابة الصحفيين لتعزيز الحوار حول القضايا الدولية والإقليمية، وفتح قنوات تواصل بين الصحفيين والمسؤولين الدوليين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.