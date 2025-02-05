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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء البريطاني: ندعم الفلسطينيين لتحقيق حل الدولتين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده تدعم الفلسطينيين لتحقيق حل الدولتين.

وأضاف "ستارمر" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه يجب العمل على إعادة إعمار قطاع غزة والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد، 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

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