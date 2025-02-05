النائبة هالة أبو السعد: مصر لن تقبل مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ضغوط

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقوى الدولية الموالية له والداعمة للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الضغط على مصر وقيادتها السياسية والدبلوماسية لقبول مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ليست في محلها، ولن تؤتي ثمارها تحت أي مسمى.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن مصر دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل تسعى دائما لإقرار السلام والدفاع عن حقوق الشعوب الشقيقة، ولا تقبل إملاءات أو تهديدات من أحد، وسيظل موقفها تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ثابت، وستظل جهودها الدؤوبة في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة مستمرة لم ولن تنقطع.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الموقف الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وكذلك أيضا التعدي على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه، بما يهدد السلام والأمن الإقليميين وينذر بتفاقم الصراعات بالمنطقة.

وأشادت عضو مجلس النواب بموقف المملكة العربية السعودية والصين في رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي ودعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة وضمان تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حالة الحرب والصراع التي يشهدها الوطن العربي.