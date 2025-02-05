علاء عابد: تصريحات ترامب بشأن غزة تمثل انتهاكا للحقوق الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية، وتتنافى مع القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري.

وشدد عابد، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو عبر المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني. وأشار النائب علاء عابد، إلى أن موقف مصر الرافض للتهجير القسري يعكس التزامها الثابت بالحفاظ على الأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن تصريحات ترامب تمثل خطرًا على استقرار المنطقة، وتعيد إنتاج سياسات غير مسؤولة تزيد من التوترات الإقليمية. وطالب النائب علاء عابد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع.

وأكد النائب علاء عابد ان الشعب المصري يقف داعمًا للقيادة السياسية في موقفها الحاسم تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام وفق القرارات الدولية ذات الصلة.