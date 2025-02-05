إقامة سوق اليوم الواحد بمراكز محافظة الشرقية

افتتح "سوق اليوم الواحد"، اليوم الأربعاء، بمركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، كما أنه تم إقامة سوق اليوم الواحد بمركزى بلبيس ومنيا القمح، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30% والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

وطالب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن استكمال تنفيذ أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وأوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار سبعة وعشرين يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لكافة المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجه الإستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلا رمضان) بنطاق المحافظة بدءا من الشهر الجاري مع تخصيص ركن ثابت لأهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.