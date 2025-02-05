يسرا اللوزي عن استمرار أجزاء المداح: "لازم في وقت هيقف"

أوضحت الفنانة يسرا اللوزي رأيها عن استمرار أجزاء المداح على مدار 5 أعوام والتي يتم عرضها قي السباق الرمضاني، خلال استضافتها في إحدى اللقاءات التليفزيونية.

وقالت يسرا اللوزي: “المداح شاطر في إنه يطلع كل جزء شيء جديد، بس هو لازم في وقت هيقف، وأنا رأيي إنه يقف وهو في القمة شبه لعيب الكورة، حرام إن بعد كل السنين دي يقع، وأكيد حمادة حابب يلعب شخصيات تانية”.

يسرا اللوزي في مسلسل المداح

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل “المداح” بشخصية “تاج” التي سبق ظهورها في الجزء الثالث وكانت ضيفة شرف في الجزء الرابع من العمل حيث كانت دائمة الدعم لـ “صابر المداح” في مواجهة تحدياته ومخاطره المتعددة، وتظهر في هذا الجزء كونها شخصية محورية خلال الأحداث.

فريق عمل مسلسل “المداح 5”

طُرحت بوسترات مسلسل "المداح" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، التي سيطر عليها جزء كبير من الرعب والغموض.

ونشرت القناة بوسترات منفردة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: “مسلسل المداح أسطورة العهد حصريًا في رمضان”.

يشارك في بطولة مسلسل "المداح" كل من، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، وآخرون.