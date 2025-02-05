وزير الشباب يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كارلوس اوليفر ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجالات الهجرة، تمكين الشباب، والتنمية المجتمعية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا الهجرة، تعزيز الإدماج المجتمعي، ودعم دور الشباب في صنع القرار فيما يخص السياسات. كما تم استعراض جهود المنظمة الدولية للهجرة في تمكين الشباب، تعزيز التنقل الآمن والمنظم، ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستهدف الشباب المصري والمهاجرين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية العمل المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في دعم الشباب وتعزيز استجابتهم للتحديات المرتبطة بالهجرة.

من جانبه، أعرب رئيس بعثة المنظمة عن تقديره للتعاون القائم مع الوزارة، مؤكدًا التزام المنظمة بتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الشباب وتعزيز فرصهم في التنمية المجتمعية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير الفرص التنموية للشباب، ودمجهم في استراتيجيات التنمية المستدامة بما يحقق الاستفادة القصوى من قدراتهم وإمكاناتهم.