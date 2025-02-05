تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم لجان امتحانات التعليم المفتوح، التي تضم برامج جامعة القاهرة، والتي بدأت في 26 يناير 2025، وتستمر حتى 11 فبراير 2025، والتي يؤديها 682 طالبًا موزعين على برامج جامعة القاهرة وجامعة عين شمس.

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات التعليم المفتوح لـ682 طالبًا ببرامج القاهرة وعين شمس

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أهمية متابعة سير الامتحانات بشكل منظم، مطمئنا على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

كما استفسر رئيس جامعة أسوان من الطلاب حول مستوى الراحة والتهيئة المناسبة لهم ،وتعمل الجامعة بتوفير كافة الإجراءات اللازمة من تجهيزات وصيانة لتسهيل أداء الطلاب للامتحانات.

فتح باب القبول لبرامج جامعة القاهرة مع بداية العام الجامعي 2024/2025 بعد فترة تجميد

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،إلى أنه تم فتح باب القبول لبرامج جامعة القاهرة مع بداية العام الجامعي 2024/2025 بعد فترة تجميد، حيث تم استئناف البرامج لتشمل كليات متعددة، مثل التجارة، والآداب، والزراعة، ورياض الأطفال، في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى برامج جامعة عين شمس التي تشمل كليتي التجارة والزراعة.

وأوضح الدكتور "نصرت" أن برامج التعليم المفتوح تضم 682 طالبًا، منهم 170 طالبًا في برامج جامعة القاهرة و512 طالبًا في برامج جامعة عين شمس. كما نعمل علي تقديم فرص تعليمية جديدة في برامج الدراسات العليا، مثل الدبلوم، تمهيدًا للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه. كما تم تفعيل نظام الدراسة بنظام مختلط 50% حضور و50% أونلاين في العديد من التخصصات التي تقدمها جامعة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تعاونا مشتركًا مع جامعة المنيا في عدة برامج تعليمية، مثل برامج السياحة والفنادق، ودار العلوم، وتحقيق التراث، بالإضافة إلى برامج الاقتصاد المنزلي، والإعلام، وتكنولوجيا التعليم، ويعكس هذا التعاون توجه إدارة جامعة أسوان لتوسيع نطاق التعليم المفتوح لتقديم فرص تعليمية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق، مما يساهم في تلبية رغبات الطلاب في مواصلة تعليمهم مع مرونة مناسبة لظروفهم.