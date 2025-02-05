منافسات قوية في رابع أيام يطولة كأس العالم للقوة البدنية

انطلقت اليوم الاربعاء، منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة والمقامة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير الجاري.

ويشهد اليوم الرابع منافسات بنش برس رو وسنجل ومالتي بلاي للرجال والسيدات في جميع الأوزان.

وكان أبطال الفراعنة نجحوا في حصد 54 ميدالية متنوعة حتي الأن بواقع 30 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و10 برونزيات.

وحصل لاعب منتخب مصر حازم محمد على جائزة أفضل لاعب في الوزن المفتوح، فيما حصل محمد منصور على جائزة أفضل لاعب في فئة الناشئين في منافسات فول باور رو، بينما حصلت فاطمة الزهراء على جائزة أفضل لاعبة في منافسات فول باور رو فئة الناشئين وفي منافسات فول باور كلاسيك رو، حصد أحمد شتيوي على جائزة أفضل لاعب ناشئي، أما جائزة أفضل لاعب شاب فحصل عليها حسين علي وتوج احمد علي ابراهيم

بجائزة أفضل لاعب في منافسات كلاسيك رو رجال بينما حسم احمد توفيق جائزة أفضل لاعب في منافسات فول باور رو رجال.

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.