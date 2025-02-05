الكرة النسائية .. الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته امام المصري في الدوري

يلتقي فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي، مع نظيره المصري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة من عصر اليوم على استاد الجيش بالسويس، ويسعى فريق الأهلي لمواصلة عروضه القوية وحصد الثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب الذي يشارك به الأهلي للمرة الأول في تاريخه.

وحقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية منذ إنطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك 2-1 في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، مسجلًا 74 هدفًا فيما تلقت شباكه خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.