تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق الجزارة واللحوم بأسوان

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدور المتميز الذى يقوم به مسئولو الطب البيطرى والجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم داخل نطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات، وذلك بإشراف من وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مواصلة الحملات التفتيشية من أجل ضبط أى مخالفات أولاً بأول ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتكثيف الجهود حيث تم تنظيم حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بمنطقة أسواق وسط المدينة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقد شارك في حملة التفتيش البيطري كل من الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور صلاح إسماعيل رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة أسوان ، وتحت إشراف الدكتور سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية.

ضبط 45 كيلو جرام لحوم بقرى ومصنعات سجق

ولفت مدير عام الطب البيطرى إلى أن فعاليات الحملة أسفرت عن ضبط 45 كيلو جرام لحوم بقرى ومصنعات سجق حيث كانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعرض وبيع مصنعات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنح قسم شرطة أول أسوان، والتحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

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