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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهم بقتل نجل صاحب قهوة أسوان لمفتي الجمهورية

المتهم
المتهم
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، بإحالة المتهم بقتل نجل صاحب مقهى أسوان في منطقة مصر الجديدة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، صدر القرار برئاسة المستشار محمد حجازي  
وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

إحالة المتهم استئناف القاهرة الجمهورية الرأى الشرعى