تعرض والدة شيرين عبدالوهاب لأزمة صحية مفاجئة ونجلها يدعو لها بالشفاء

تعرضت والدة المطربة شيرين عبدالوهاب لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها إلى المستشفى. ونشر محمد عبدالوهاب صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلا: "ربنا ما يحرمني من ضحكتك دي طول عمري يا أمي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر".

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة اعتذار إلى شقيقها

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب صورة قديمة جمعتها بشقيقها محمد عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” وقالت: “فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه”.

وتابعت شيرين عبدالوهاب: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

تفاعل شقيقها مع رسالة شيرين عبدالوهاب ليرد عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” معلقا: "أولًا انتي أختي الكبيرة وأمي التانية، وأنا تحت رجلك، مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها، أنا تحت رجلك وأنتي تاج رأسي، أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي، والمشاكل ماكنتش مشاكلك أنتي، كانت مشاكل حد تاني جمبك الله يسهله".

وأضاف محمد عبدالوهاب: "المهم عندي أنك تقفي على رجلك وتكسري الوطن العربي كله كعادتك، وانتي بالفعل كسرتي الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ بناتك".