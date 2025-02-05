برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدا الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء إلى الاثنين 10 فبراير، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومى اليوم الاربعاء والخميس 6 فبراير .

ويشهد اليوم الأربعاء طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد، انه تشهد البلاد نشاط رياح علي أغلب الانحاء وسرعة الرياح 35_50كم/س ، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والاحمر وارتفاع الامواج من 4_6 متر وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم تتراوح من 2 الي 3 درجة، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

واوضحت الارصاد، أنه من الجمعة 7 فبراير حتى الاثنين 10فبراير يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 18_19 درجة والصغرى 10_12 درجة.