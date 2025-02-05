محافظ أسوان يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم لانتهاء فترة عمله

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان المهندس محمد الرشيدي، والذي انتهت فترة عمله بأسوان، ليعين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، ويتسلم بدلًا منه محمود جابر بدوي المنتقل من محافظة بورسعيد.

اسمعيل يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم لإنتهاء فترة خدمته بأسوان

وأهدى الدكتور إسماعيل كمال درع المحافظة للمدير السابق تقديرًا لجهوده المخلصة والمتميزة خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية هذا القطاع الحيوي في الفترة الماضية.

ضرورة إطلاع المدير الجديد على كافة تفاصيل العمل

وأكد محافظ أسوان على ضرورة إطلاع المدير الجديد على كافة تفاصيل العمل، بجانب أهم الملفات والتحديات لسرعة التعامل معها بما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب على الوجه الأكمل.