ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

20 فبراير.. محاكمة متهم في هتك عرض فتاة بالزاوية الحمراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت نيابة الزاوية الحمراء، 20 فبراير الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين  .

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.
ودلت التحريات على صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها  وذهبت معه الي مسكنه وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أرتكاب الجريمة التحريات الزاوية الحمرا الزاوية الحمراء