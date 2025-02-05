20 فبراير.. محاكمة متهم في هتك عرض فتاة بالزاوية الحمراء

حددت نيابة الزاوية الحمراء، 20 فبراير الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين .

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.

ودلت التحريات على صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها وذهبت معه الي مسكنه وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.