عيار 21 يتخطى 4000 جنيه.. قفزة جديدة في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، قفزة جديدة لتحقق مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، ليرتفع سعر الجرام خلال اليوم بنحو 85 جنيها، مقارنة بسعره بداية تداولات اليوم .

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ، الأكثر مبيعا وإقبالا في مصر، إلى4030 جنيهاً للبيع ، و3990 جنيها للشراء .

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام عيار 24، الأعلي والأغلي فئة بين الأعيرة المتداولة "، نحو 4606 جنيهات للبيع و4560 جنيهاً للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق المصري اليوم إلى 3545 جنيها للبيع ، و3420 جنيهاً للشراء .

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر، ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب فقد سجل نحو 32640 جنيها للبيع ، و32090 جنيهاً للشراء .

وعن سعر الذهب بالدمغة والمصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى و من تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عالمياً

وعالميا سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا اليوم، مدعومة بالتوترات الناتجة عن احتمالات اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة و الصين.

جاء ذلك بعد أن فرضت بكين رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردًا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية.

و ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 2,855.32 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا قدره 2,858.12 دولار خلال الجلسة.

كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,884.60 دولار.

في المقابل، تراجعت عقود مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية الست بنسبة 0.25%.