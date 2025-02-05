الكرملين: حل الدولتين هو الخيار الوحيد الممكن للتسوية في الشرق الأوسط

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) " دميتري بيسكوف "، اليوم الأربعاء، أن موقف روسيا من التسوية في الشرق الأوسط معروف، مشددا على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الممكن لهذه التسوية.

وأكد بيسكوف حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية رفض روسيا لموضوع التوطين الذي صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلا من الأراضي المدمرة.

وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرا إلى أن "هذا القرار لم يتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".

وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

وردا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينوي السعي لوقف صادرات النفط الإيرانية في إطار سياسة الضغط الأقصى على طهران، قال بيسكوف: "نحن عازمون على مواصلة علاقتنا الوثيقة مع إيران.. إيران شريكتنا، ولدينا تعاون متعدد الأوجه في مجالات متنوعة، وسنواصل هذه العلاقات ونطورها".

أما فيما يخص تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن التعددية القطبية في العالم أكد بيسكوف أن هذا التصريح يتوافق مع رؤية موسكو، وروسيا ترحب بذلك بالطبع.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد تحدث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف عن هذا الأمر، اليوم، ولفت الانتباه بالفعل إلى مثل هذا التصريح الحاد من قبل ممثل رسمي".

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الاعتراف بالتعددية القطبية في العالم بأنه مثير للاهتمام.