الإحصاء: 174.8 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023/2024

أصــدر الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامــة والإحصاء اليوم الاربعاء، نشرة "حصر الطرق والكبارى عام 2023/2024" ومن أهم مؤشراتها

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 174.8 ألف كم عـام 2024 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.

وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 144.3 ألف كم عام 2024.

كما بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 30.5 ألف كم عام 2024.

واشار الجهاز انه بلــغت أطوال شبكة الطرق المرصـوفة التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 30.4 ألف كم بنسبة 21.1 ٪ و بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 98.5 ألف كم بنسبة 68.2٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 14.7 ألف كم بنسبة 10.2٪ كما بلغت اطوال شبكة الطرق التابعة للشركة الوطنية للطرق 0.9 الف كم بنسبة 0.6٪ من اجمالي الطرق المرصوفة عـــام 2024 .

وبلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 44928 كوبرى منها 38836 كوبــرى تابعــــــة لوزارة المــــــوارد المائيـــــة والـــــري بنسبة 86.5٪ ، 2520 كوبرى تابع للهيئة العامة للطرق والكبـــاري بنسبة 5.6 ٪ ، 2487 كوبرى تابع لمديريـات الطرق/ المحليـــات بالمحـــافظات بنسبة 5.5 ٪، 125 كوبرى تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.3 ٪ ، 941 كوبــــرى تابـع للهيئة القومية لسكك حديـد مصر بنسبة 2.1 ٪ ، 5 كبــــاري تابعة لهيئــــة قنــاه السويس بنسبة 0.01 ٪ , 14 كوبري تابع للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من اجمالي اعداد الكباري عـام 2024.

طبقاً للاستخدام بلغ عدد كبـاري المشاه 5607 كوبري بنسبة 12.5٪ ، كبارى المركبات 37835 كوبرى بنسبة 84.2٪ ، 1486 اغراض اخري بنسبة 3.3٪ من اجمالي اعداد الكباري عام 2024.

واضاف الجهاز انه بلغ اجمالي اعداد الانفاق طبقاً للتبعيـــة 323 نفقا، منها 199 نفـــقا تابعا للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 61.6٪، 96 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 29.7٪ ، 15 نفقا تابعا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 4.6٪ ، 6 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 1.9٪ ، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.2٪ من اجمالي اعداد الانفاق عام 2024 .

وطبقاً للاستخدام بلغ عدد أنفاق المشاه 103 أنفاق بنسبة 31.9٪، أنفاق المركبات 220 نفقا بنسبة 68.1٪ من اجمالي اعداد الانفاق علي مستوي الجمهورية عام 2024.