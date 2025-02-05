افتتاح معارض "أهلاً رمضان" في كفر الشيخ وتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، معارض "أهلاً رمضان" في مختلف مراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لضمان الوصول الفعال إلى جميع 13 مركزا بالمحافظة.

تأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار استراتيجيتها لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ويشارك في تنظيم هذه المعارض كل من مديرية التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركة الدلتا للسكر، ومباحث التموين، بالإضافة إلى قطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد وزير التموين أن معارض "أهلاً رمضان" تعد جزءًا من خطة الدولة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تساهم في تحقيق استقرار الأسواق.

كما شدد على أهمية استمرار العروض طوال فترة المعارض، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أوضح المحاسب عادل الهابط أن المعارض تشمل مجموعة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، منتجات الألبان، والعصائر، بالإضافة إلى ياميش رمضان والبقوليات.

وأضاف أنه تم تخصيص تخفيضات تصل إلى 30% على جميع المنتجات المتاحة في المعارض، وتستمر المعارض يوميًا من الساعة 9 صباحا طوال اليوم، وفقًا للإقبال الجماهيري.

وأشار الهابط إلى أن الرقابة المستمرة من الجهات المعنية تضمن عدم التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على تقديم منتجات ذات جودة عالية لضمان استفادة المواطنين من الأسعار التنافسية. وأوضح أن المعارض تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتشهد معارض "أهلاً رمضان" إقبالاً ملحوظ من المواطنين، الذين يعربون عن سعادتهم بالعروض المميزة والأسعار المناسبة، في إطار حرص وزارة التموين على تخفيف العبء عن الأسر المصرية وتلبية احتياجاتهم بأسعار اقتصادية خلال الشهر الكريم.