ضبط 7 أطنان أعلاف دواجن ونخالة خشنة مجهولة المصدر بمركز فاقوس

قامت حملة تموين قطاع جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي والدكتور إبراهيم سلام رئيس قطاع تموين الشرق بمركز فاقوس بالمرور على المخازن والمحال التجارية، وأسفر المرور عن ضبط 4 أطنان ردة ( نخالة خشنة ) مجهولة المصدر بمخزن، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2345 جنح مركز فاقوس.

كما تم ضبط 3 أطنان علف دواجن مجهول المصدر بمخزن مواد علافة وحبوب وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2346 جنح مركز فاقوس.

وكلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.