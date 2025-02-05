بدء وصول الدفعة الرابعة من جرحي غزة إلى مصر

بدأت اليوم الأربعاء الدفعة الرابعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في التوافد على معبر رفح البري المصري، حيث دخل أكثر من 10 جرحى ومرضى، معظمهم من الأطفال، بعد تأخير يوم كامل بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي في الموافقة على سفرهم أمس.

وبعد الموافقة اليوم، بدأت سيارات الإسعاف المصرية في نقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات المصرية في سيناء وخارجها.

وكان قد وصل إلى مصر في الأيام الماضية 101 جريح ومريض فلسطيني و180 مرافقًا.

وفي سياق متصل، أرسلت السلطات المصرية اليوم 138 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، ومن بينها 14 شاحنة وقود."