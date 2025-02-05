حزب الاتحاد: سيادة مصر وأرض فلسطين لا تقبلان المساومة والتفاوض

أعرب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، عن إدانته الشديدة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها مجددا عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والاستيلاء الأمريكي على قطاع غزة، وهي تصريحات تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أنها تمثل مساسا مباشرًا بأمن مصر القومي والأمن القومي العربي، مؤكدا أن "أرض فلسطين تسبقى للفلسطينيين ولا مساومة ولا تفاوض عليها.

كما أعرب الحزب في بيان له اليوم عن أسفه العميق للموقف الدولي المتخاذل، الذي تخلى عن القضية الفلسطينية، وترك الشعب الفلسطيني لمخطط أمريكي – إسرائيلي؛ ليعيد رسم الشرق الأوسط من جديد، مشيرًا إلى أن هذا الصمت والتراخي يعكس ازدواجية المعايير التي أصبحت سمة بارزة في التعامل مع القضايا العادلة لشعوب المنطقة.

وأكد حزب الاتحاد أن أمن مصر القومي هو خط أحمر، وأن أي تهديد للقضية الفلسطينية هو تهديد مباشر للأمن القومي العربي ككل، وإن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وختامًا، حذر الحزب من أن ترامب يؤجج للصراع في الشرق الأوسط من خلال مخططاته وأحلامه الواهية، التي لن تقبلها مصر ولن تقبل المساومة أو التفاوض.