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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اللجنة النقابية بجامعة حلوان تكرم أبناء العاملين المتفوقين في احتفالية مميزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظّمت جامعة حلوان احتفالية خاصة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة.

وخلال كلمته أكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الأجيال تمثل الأمل الحقيقي في بناء مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التسلح بالعلم والمعرفة هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح والتقدم. وأضاف: "هذا اليوم هو لحظة حصاد لجهود الطلاب وأسرهم، ونفخر بمشاركتهم فرحتهم بهذا الإنجاز".

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن تكريم أبناء العاملين يعد تقليدًا سنويًا يعكس اهتمام الجامعة بأسرتها الكبيرة، مؤكداً أن الجامعة تفخر بأبنائها وتسعى دائمًا لدعمهم وتحفيزهم لمواصلة التميز العلمي.

وقد  شهد تكريم أبناء العاملين الحاصلين على شهادات متفوقة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تم تقديم شهادات تقدير وهدايا عينية لهم، تقديراً لإنجازاتهم.

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