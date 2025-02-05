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الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجمع الفنون والثقافة يشهد مناقشة علمية مبتكرة في تأهيل الخريجين للتصميم الرقمى

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان  مناقشة رسالة دكتوراة  للباحثة شيماء عادل دياب الشيمي، والتي حملت عنوان "إستراتيجية مقترحة لوضع قواعد وأسس تدريب الخريجين لتأهيلهم في مجال التصميم الرقمي وطباعة وصباغة المنسوجات". وقد تميزت المناقشة باقترانها بمعرض فني يجسد التطبيق العملي لموضوع الرسالة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة مجمع الفنون والثقافة، أن هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات تجمع بين الأصالة العلمية والتطبيق العملي، مؤكداً على دور المجمع كمنصة حيوية للإبداع والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع، أن المجمع يضع كافة إمكانياته وتجهيزاته في خدمة الباحثين، مشيراً إلى أن قاعات العرض المتخصصة بالمجمع تم تجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية لتكون منصة مثالية لعرض الأعمال البحثية والفنية. 

وأضاف أن المعرض المصاحب للرسالة، مستمر بالعرض، متيحاً الفرصة للمهتمين والباحثين للاطلاع على نتائج هذا البحث المتميز.

البحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان استراتيجية