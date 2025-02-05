فحص 92 منشأة غذائية بالشرقية خلال شهر يناير الماضي

أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على 92 منشأة غذائية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معمل ألبان - معامل - مخابز - مطاعم) بمركزي فاقوس ومنيا القمح، خلال شهر يناير الماضي، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 304 محضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية- - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلا عن إعدام 2004 كجم مواد غذائية (لحوم - دجاج - جبن رومى - زيوت ) غير صالحة للإستخدام الأدمي.

وشدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي.