حملات موسعة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بشن حملات موسعة لإزالة التعديات المخالفة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة منزل خرساني على مساحة 100 متر بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وكذا إزالة حوائط حاملة على مساحة 100 متر خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة سملات مسلحة على مساحة 120 خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصبي شرق.

كما تم إزالة 3 حالات تعدي عبارة عن أسوار بالطوب الدبش الأبيض وغرف خارج الحيز العمراني على مساحة 500 متر بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، كما تم إزالة حالة تعدي عبارة عن أعمدة خرسانية مسلحة على مساحة 100 خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق.

وطالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.