مشتريات المصريين من الذهب تسجل 50.1 طن في 2024

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023

يأتي هذا الانخفاض على مستوى العام بأكمله بالرغم من ارتفاع المشتريات خلال الربع الرابع من 2024، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2024 بأكمله سجلت 26.1 طن من الذهب بانخفاض بنسبة 2% عن مشتريات عام 2023 التي كانت 26.7 طن ذهب.

بلغت المشتريات من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2024 سجلت 24 طن ذهب بنسبة انخفاض -21% عن مشتريات عام 2023 عند 30.3 طن ذهب.

بالنسبة للربع الرابع من عام 2024 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.1 طن من الذهب، مرتفعا بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.3% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 10.4 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع من عام 2024 سجلت 6.3 طن لترتفع بنسبة 5% عن مشتريات الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل 6 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثالث من 2024 التي كانت عند 5.1 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع 2024 فقد سجلت 5.9 طن مرتفعة بنسبة 7% بالمقارنة مع مشتريات الربع الرابع 2023 التي كانت عند 5.5 طن، وأعلى أيضاً من مشتريات الربع الثالث من 2024 من السبائك والعملات الذهبية عند 5.3 طن.

و أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن نمو الطلب على المشغولات الذهبية و السبائك في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024 يرجع إلى انخفاض معدل التضخم و انخفاض أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي الأمر الذي عزز ثقة المستهلك ودفعه إلى زيادة المشتريات من الذهب.