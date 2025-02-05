فواكه يحتاجها شعرك.. 4 أنواع تعزز النمو واللمعان

تسعى العديد من النساء للحصول على مظهر جذاب وشعر صحي ولامع، ويتطلب ذلك اهتماماً خاصاً بنظام الغذائي، فعملية نمو الشعر الصحي تحتاج إلى مزيج من التغذية السليمة ونمط الحياة المتوازن، ما يجعل الأطعمة المغذية جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز 4 فواكه يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الشعر وجعله أقوى وأكثر حيوية، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا":

1. الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بالدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو يلعب دورًا مهمًا في ترطيب فروة الرأس وتعزيز صحة بصيلات الشعر، حيث يحتوي الأفوكادو أيضًا على البيوتين، وهو فيتامين ب الذي يعزز إنتاج الكيراتين، البروتين الضروري لنمو الشعر.

طريقة الاستخدام: يمكن إضافة الأفوكادو إلى السلطات أو العصائر لتوفير تغذية إضافية، كما يمكن استخدام زيت الأفوكادو مباشرة على فروة الرأس لترطيب الشعر وتغذيته.

2. التوت

التوت مليء بالفيتامينات والمضادات الأكسدة التي تفيد الشعر بشكل خاص، حيث يعزز فيتامين C الموجود فيه إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة شعرك، كما تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة التي تضر بصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقطه.

طريقة الاستخدام: تناولي التوت كوجبة خفيفة أو أضيفيه إلى الزبادي أو العصائر، ويمكن أيضًا تحضير قناع للشعر باستخدام التوت المهروس والعسل لزيادة اللمعان.

3. البابايا

البابايا غنية بفيتامين A، الذي يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يرطب فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانًا، كما تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين C اللذين يعززان صحة الشعر.

طريقة الاستخدام: تناولي شرائح البابايا أو اشربي عصيرها للحصول على فوائد داخلية، كما يمكن تحضير قناع للشعر عن طريق هرس البابايا وخلطها مع العسل أو الزبادي.

4. الأناناس

الأناناس ليس فقط لذيذًا، بل هو أيضًا مصدر رائع لفيتامين C الذي يساعد في تقوية الشعر، كما يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويساهم في تقليل الالتهابات.

طريقة الاستخدام: يمكن تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره بانتظام، ولتحضير قناع للشعر، امزجي الأناناس مع العسل وضعيه على فروة الرأس لتغذيته.