تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد.. والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة وسقوط أمطار.. وخبراء يناشدون المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

على هامش التغيرات المفاجئة التي تشهدها حالة الطقس اليوم الأربعاء، وفقًا لما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

طقس مائل للبرودة

من المتوقع أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

كما تكون البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الأمواج 2:3 أمتار، والبحر المتوسط يكون مضطرب جدًا وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار، وهناك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح تصل لـ 45 كم/س.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

أوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

طقس غير مستقر

وبدوره، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه هناك تحول مفاجئ في حالة الطقس في مصر، وتشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (35:50 كم/س) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وتابعت، أنه هناك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى عبر فترات متقطعة.

توضح، أنه هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (4:6 متر، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من(2:3) درجة.

كما يؤكد الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن طقس اليوم الأربعاء مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

طالب "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، المواطنين بضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.