عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية والاصطفاف خلف الرئيس والدولة واجب اللحظة

الأربعاء 05/فبراير/2025 - 01:13 م

أكد الكاتب الصحفي عبد الرحيم، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، علي ضرورة أن يعي كل مصري طبيعة المرحلة بالغة الحساسية التي تمر بها البلاد والمنطقة ككل في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه الشرق الأوسط في أعقاب دعوات تهجير الشعب الفلسطيني.

وكتب عبد الرحيم علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الوحدة الوطنية والاصطفاف خلف الرئيس والدولة في هذه الأوقات الحرجة هو واجب اللحظة.. غير ذلك خيانة للبلد التي أوت وربت وعلمت، ولم تزل.. المؤامرة أوسع وأكبر من أن نحكيها في كلمتين، لكنها الأشرس في تاريخ هذا البلد وتاريخ المنطقة ككل.. اللهم احفظ بلادنا واهبط علينا من رحمتك ما يوحدنا ويقوينا إنك أنت السميع العليم".

هذا التصريح يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، ويؤكد علي ضرورة التكاتف بين جميع القوى الوطنية لمواجهة هذه المؤامرات والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار.