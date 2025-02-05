تعرف على خطوات استبدال العداد بآخر

يتساءل الكثير من المواطنين عن الخطوات والمستندات المطلوبة لاستبدال العداد بآخر ذات قدرة أكبر تتناسب مع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها.

ويلجأ الكثير من المواطنين إلى استبدال عداد الكهرباء الخاص بالعقار الذي يقطن به أو بالشركات والمصانع والورش وتغييره بعداد ذات قدرة أكبر نتيجة لزيادة الأحمال والضغط على العداد الحالي والذي ينتج عنه قطع التيار الكهربي في بعض الأحيان.

خطوات استبدال العداد بآخر ذات قدرة أكبر:

- يقدم المنتفع النموذج المخصص لزيادة القدرة.

- تعاين الشركة التابع لها العنوان الأحمال والتوصيلات على الطبيعة.

- تصفية مديونية العداد القديم في الشركة.

- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي.

- بيان الحساب.

- بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها.

ويجري تغيير العداد خلال 7 أيام عمل من سداد قيمة المقايسة.