هل لاحظت خصما من عداد الكهرباء؟.. تعرف على الأسباب وكيفية حساب الاستهلاك

يتساءل الكثير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن أسباب الخصم من عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية حساب الاستهلاك.

لذلك، تقدم "البوابة نيوز" شرحًا للمواطنين حول أسباب الخصم من العداد وكيفية متابعة العداد وفقًا لأسعار عام 2024 - 2025، وذلك كما يلي:

1- الخصم في حالة الأقساط:

يرغب الكثيرون في الاشتراك في توصيل العداد بنظام التقسيط وتصل مدة التقسيط على 24 شهرًا وفي هذه الحالة يتم الخصم شهرًا بالإضافة إلى حالة استبدال العداد القديم الميكانيكي بعداد مسبوق الدفع وفي هذه الحالة أيضًا يتم تقسيط العداد على أقساط شهرية.

2-الخصم من العداد مسبوق الدفع:

وجود متأخرات على بعض المشتركين الاستهلاك للكهرباء مما يجعلهم يلجأون إلى جدولة الأقساط الشهرية حسب متوسط الاستهلاك وتبدأ عملية الخصم مع بداية الشهر.

3- وجود فرق الشريحة:

يبدأ عداد الكهرباء مسبوق الدفع العمل من يوم 1 من كل شهر ويحسب فيها كل شريحة يصل إليها المواطن والنسبة التي لا يتم خصم فروق شريحه حتى استهلاك 100 كيلو وات في الشهر، ولكن إذا زاد الاستهلاك عن الشريحة الثالثة مع نهاية الشهر يتم خصم 22 جنيهًا فروق شريحة حسب الأسعار .

أما عن الطريقة التي يحسب عليها المواطن فرق الشرائح:

الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، أصبح سعر الكيلووات فيها 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا ويكون حساب تلك الفاتورة 34 جنيهًا وتحسب كالآتي:

‎ 50كيلووات × 68 قرشًا = 34 جنيهًا بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 1 جنيه فتكون الفاتورة ب 35 جنيها.

وعند الدخول فى الشريحة الثانية وهى من 51 كيلو يتم خصم 39 جنيهًا لأن الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 78 قرشًا بدلا من 68 قرشًا وتكون سعر فاتورة استهلاك الشريحتين معًا 100 كيلووات ساعة 74 جنيهًا بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل خدمة عملاء.

وعند تخطى الاستهلاك 100 كيلو يتم الدخول في الشريحة الثالثة وتبدأ من صفر إلى 200 كيلووات

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 95 قرشا قرشًا يتم خصم 21 جنيهًا وتكون سعر الفاتورة 201 جنيه تحسب كالآتي: 200 × 95 = 190 جنيهًا بالإضافة إلى خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

‏وعند تخطى الاستهلاك 200 كيلو يتم الدخول فى الشريحة الرابعة وهى من 201 إلى 350 كيلو وات وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 155 قرشًا فيتم خصم 121 جنيهًا وتكون حساب تلك الفاتورة 311.5 جنيهًا.

وعند الدخول فى الشريحة الخامسة وهى من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 195 قرشًا يتم خصم 373 جنيهًا وتكون حساب تلك الفاتورة 684 جنيهًا بالإضاقة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

وعند الدخول في الشريحة السادسة سيبدأ الحساب من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 210 قروش يتم خصم 210 جنيهات، ويكون حساب الفاتورة 1376 جنيهًا بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا ‎.

وعند زيادة الاستهلاك عن 651 كيلو يتم الدخول فى الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى ألف كيلوات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 230 قرشًا ،ويتم خصم 148 جنيهًا، لحساب فواتير تلك الشريحة

‎استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 2300 جنيه، بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا فتكون الفاتورة 2340 جنيهًا.

4- خصم الرصيد من العداد الكودي للمكان المغلق:

يخصم العداد مسبوق الدفع 9 جنيهات تلقائيًا فيما يعرف بالمقروء بصفر للوحدات المغلقة، وذلك في حالة عدم الاستهلاك.

5- خصم من الرصيد مقابل خدمة العملاء:

وتكون طريقة الخصم بنهاية كل شهر كالتالي:

- يتم خصم جنيه في الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات.

- يتم خصم جنيهين في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات.

- يتم خصم 6 جنيهات في الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات.

- يتم خصم 11 جنيهًا في الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات.

- يتم خصم 15 جنيهًا في الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات.

- يتم خصم 25 جنيهًا في الشريحة السادسة من 651 حتي 1000 كيلو وات.

- يتم خصم 40 جنيهًا في الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات.

6- لخصم من رصيد العداد مسبوق الدفع الرسوم والدمغات:

يتم خصم رصيد من عداد مسبوق الدفع مقابل بعض الرسوم والدمغات المقررة والمعلنة شهريًا.