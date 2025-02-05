إصابة عمر حسن يوسف بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

أعلن الفنان عمر حسن يوسف، إصابته، بقطع في الرباط الصليبي عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام”، ونشر صورة وعلق عليها قائلا: “قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي .. الحمد الله”.

عمر حسن يوسف ناعيا والده: "رحل والدي وحبيبي"

وكان قد نعى الفنان عمر حسن يوسف، والده الفنان حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد رحلة فنية كبيرة ومشوار سينمائي ودرامي ومسرحي حافل بالأعمال الهامة، ونشر الفنان عمر حسن يوسف علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورا ينعي فيه والده.

وقال عمر حسن يوسف: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف وسوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا اليه راجعون برجاء قراءة الفاتحة".

آخر أعمال عمر حسن يوسف

شارك الفنان عمر حسن يوسف في عدد كبير من الأعمال الفنية المؤثرة والناجحة والتي كان أبرزها مسلسل “بالحجم العائلي” مع الفنان القدير يحيى الفخرانى ويسرا اللوزى وميرفت امين وسامي مغاورى، تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.