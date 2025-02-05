كاف يكشف عن موعد ومكان سحب قرعة ربع نهائى الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، استضافة العاصمة القطرية "الدوحة"، لقرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، إن القرعة ستُسحب يوم 20 فبراير الجارى في العاصمة القطرية "الدوحة"، على أن تقام مراسم سحبها فى مقر استديوهات شبكة قنوات beIN Sports.

ويتواجد كل من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر "كاف" أن قرعة دور الثمانية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

فرق أمم إفريقيا

وجاءت الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني ومولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي وماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والأهلي المصري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي وبيراميدز المصري.

فرق كأس الكونفدرالية

بينما جاءت قائمة الفرق المتأهلة لثمن نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية كالتالى:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري وأسيك الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الزمالك والمصري البورسعيدي.